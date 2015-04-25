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مصدر: أسرة مبارك تحتفل معه بعيد تحرير سيناء

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مصدر: أسرة مبارك تحتفل معه بعيد تحرير سيناء مصدر: أسرة مبارك تحتفل معه بعيد تحرير سيناء
أكد مصدر مقرب من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن ابنيه علاء وجمال وصلا إلى مستشفى المعادى العسكرى ومعهما زوجتهما هايدى وخديجة للاحتفال معه بعيد تحرير سيناء.

وأضاف المصدر أن سوزان موجودة داخل المستشفى منذ الصباح، وتخبر مبارك بمن أرسلوا باقات الورود لتهنئته بعيد تحرير سيناء، كما حضر شقيقها طارق ثابت لمستشفى المعادى لتهنئة الرئيس الأسبق.

من جانبه طالب المحامى يسرى عبدالرازق، رئيس هيئة الدفاع، المتطوعة عن مبارك بتكريمه كونه أحد أبطال حرب أكتوبر، وساهم فى تحرير سيناء من قبضة العدو الصهوينى قائلا: الأمة التى ليس لها ماض لن يكون لها حاضر أو مستقبل.

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