المتحدث باسم وزارة الصحة: 55 حالة تسمم جديدة فى الشرقية وشفاء 47 منها

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن غرفة الأزمات بالوزارة تلقت اليوم تقارير تفيد بإصابة 55 حالة جديدة بالتسمم فى محافظة الشرقية، وتماثلت منهم 47 حالة للشفاء، ولا تزال 8 حالات تحت العلاج والملاحظة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة فى بيان له اليوم، أن الحالات المحتجزة منذ أمس مستقرة، وعددهم 15 حالة، وهم 12 مصابًا بمستشفى الإبراهيمية، ومصاب بمستشفى ديرب نجم المركزى، واثنين بمستشفى الزقازيق الجامعى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة فى انتظار ظهور نتائج التحاليل التى تم إرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة لإعلانها، والتى من المقرر أن تظهر خلال 3 أيام.

وعن حالة الوفاة التى حدثت صباح اليوم قال عبد الغفار إنه مازال من المبكر القطع بأن الوفاة نتيجة اشتباه تسمم، حيث إن المواطن كان مريضًا كبديًا مزمنًا، ودخل ضمن المصابين، وهو يعانى من التهاب شديد بالصدر وضيق بالتنفس، وتم نقله لمستشفى الأحرار فى الزقازيق لحاجته لإنعاش قلبى، بعد توقف مفاجئ فى عضلة القلب، إلا أنه توفى ولم تظهر بعد نتائج تحليل عينات القىء والبراز المأخوذة من المتوفى.

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