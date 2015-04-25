ننشر فيديو اشتعال النار فى محرك طائرة ركاب تركية قبل هبوطها فى اسطنبول

أظهرت مشاهد بثتها محطات تليفزيونية تركية محلية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت متجهة من ميلانو إلى اسطنبول هبطت اضطراريا فى مطار أتاتورك اليوم، السبت، بعد حريق اندلع فى محركها.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق فى محرك الطائرة، فيما تم إجلاء الركاب من على متن الطائرة، وهى من طراز (إيرباص إيه 320) بأمان.

اشتعلت النيران فى محركة طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية قبيل هبوطها بمطار أتاتورك فى مدينة اسطنبول اليوم- السبت.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية فى بيان صحفى، إن الطائرة تمكنت من الهبوط، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 97 راكبا بسلام من الطائرة، وتم نقلهم إلى مبنى المطار، ولم يتعرض أى راكب لمشاكل صحية.

وتابع البيان أنه سوف يتم معرفة السبب وراء الحادث بعد الانتهاء من التحقيق فيه.

- طائرة تركية تهبط اضطراريا فى اسطنبول بعد اندلاع حريق بمحركها