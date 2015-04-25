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رئيس اتحاد العمال: نرفع شعار "لا للاحتجاجات".. والسيسى "نصير الغلابة"

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رئيس اتحاد العمال: نرفع شعار "لا للاحتجاجات".. والسيسى "نصير الغلابة" رئيس اتحاد العمال: نرفع شعار "لا للاحتجاجات".. والسيسى "نصير الغلابة"
قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إنهم سيرفعون شعار "لا للإضراب والاحتجاجات، ولكن حل المشاكل العمالية بالتفاوض"، خلال الاحتفال بعيدهم الذى سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد غد- الاثنين.

وأضاف المراغى، خلال اجتماع مجلس الاتحاد اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نصير العمال والفلاحين والغلابة وسند للشعب المصرى وضحى بنفسه فى سبيل إنقاذ الوطن وعلى كافة الفئات الوقوف خلفه.

وأوضح رئيس الاتحاد، أنه فى عيد العمال الثانى بعد ثورة 30 يونيو، كان لابد من الاهتمام بالمرأة والشباب، حيث سيتم تكريمهم خلال الاحتفالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات العمالية.


>رئيس اتحاد العمال: نقدم أرواحنا فداءً للوطن وبناء الاقتصاد القومى
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مصر 365

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