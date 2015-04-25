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بالصور.. نقابة المهندسين بالوادي الجديد تنظم مؤتمرًا لاستغلال مياه الصرف الصحي

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بالصور.. نقابة المهندسين بالوادي الجديد تنظم مؤتمرًا لاستغلال مياه الصرف الصحي بالصور.. نقابة المهندسين بالوادي الجديد تنظم مؤتمرًا لاستغلال مياه الصرف الصحي

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بالتنسيق مع نقابة المهندسين العامة مؤتمرًا علميًا موسعًا لاستغلال مياة الصرف الزراعى والصحى بالوادى الجديد بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، وطارق النبراوي نقيب المهندسين وعدد من الخبراء في مجال الري والزراعة والطاقة الشمسية والبحث العلمي.

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن المؤتمر ناقش عدة موضوعات من أهمها معالجة مياه الصرف الزراعي وكيفية استغلالها بإقامة مشروعات استزراع سمكي متداخل.

وناقش المؤتمر معالجة الصرف الصحي وإقامة مشروعات استزراع محاصيل اقتصادية وتصديرية، لانتاج الوقود الحيوى و الطاقة الشمسية في الوادي الجديد، والتي من أهمها إنشاء مزارع للأسماك بمناطق اللواء صبيح بالفرافرة والراشدة وطرق معالجة مياه الصرف الزراعي بالطاقة الشمسية.

 

 

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