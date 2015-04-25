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الأرصاد : طقس غدًا مائل للحرارة شمالاً بارد ليلاً على جنوب الصعيد

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الأرصاد : طقس غدًا مائل للحرارة شمالاً بارد ليلاً على جنوب الصعيد الأرصاد : طقس غدًا مائل للحرارة شمالاً بارد ليلاً على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد نهار بارد ليلا, وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية.
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وكان الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد، خلال اتصال هاتفي لقناة «سي بي سي إكسترا»، أنه بداية من الاثنين سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، يليه انخفاض بسيط غير ملحوظ، وهو ما يتيح للمواطنين إمكانية تخفيف ملابسهم الشتوية وارتداء الملابس الخفيفة.

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