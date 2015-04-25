أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الأقصر يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

Google+ Print
محافظ الأقصر يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية محافظ الأقصر يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

التقى محمد بدر محافظ الأقصر بطلاب مدرسة الزينية المشتركة الفائزين بالمركز الرابع بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

والمكرمون هم، ( صالح طه محمد خليفة ، يوسف عبد الناصر ، وهيب محمد وهيب ، محمد جاد المولى ، إسراء عزب عبد العاطى ، سحر سيد احمد ، نعمة احمد حسانين ، آلاء النادي سيد ، و سارة محمد احمد جلال الحاصلة على المركز الأول ومحمد احمد جلال الحاصل على المركز السابع) بمسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة .

وأشاد محافظ الأقصر بتفوق طلاب مدرسة الزينية المشتركة رغم نقص الإمكانيات بالمدرسة ، متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح .

وطالب الطلاب محافظ الاقصر بزيارة مدرستهم والاهتمام بتطويرها وتزويدها بوسائل التعليم الالكترونى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا