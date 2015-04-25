محافظ الأقصر يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

التقى محمد بدر محافظ الأقصر بطلاب مدرسة الزينية المشتركة الفائزين بالمركز الرابع بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

والمكرمون هم، ( صالح طه محمد خليفة ، يوسف عبد الناصر ، وهيب محمد وهيب ، محمد جاد المولى ، إسراء عزب عبد العاطى ، سحر سيد احمد ، نعمة احمد حسانين ، آلاء النادي سيد ، و سارة محمد احمد جلال الحاصلة على المركز الأول ومحمد احمد جلال الحاصل على المركز السابع) بمسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة .

وأشاد محافظ الأقصر بتفوق طلاب مدرسة الزينية المشتركة رغم نقص الإمكانيات بالمدرسة ، متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح .

وطالب الطلاب محافظ الاقصر بزيارة مدرستهم والاهتمام بتطويرها وتزويدها بوسائل التعليم الالكترونى .