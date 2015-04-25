بالصور.. انطلاق المؤتمر العلمي العربي التاسع بجامعة سوهاج

انطلقت، اليوم السبت، بجامعة سوهاج فعاليات المؤتمر العلمي العربي التاسع “الدولي السادس” الذي تنظمه كلية التربية بالتعاون مع جمعية الثقافة من أجل التنمية في الفترة من 25-26 ابريل الجاري، والذي أقيم بالقاعة الزجاجية، تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، صرح الدكتور عادل صادق المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى رجب رئيس المؤتمر، أنه تم اختيار محور التعليم والعدالة الاجتماعية هذا العام، لأن الدستور الحالي لمصر هو أول دستور تحدث بوضوح عن مسألة العدالة الاجتماعية التي كانت واحدة من ثلاثة شعارات رفعت في ثورة يناير 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية، ثم أضيف إليها فيما بعد كرامة إنسانية.

وأضاف أن الدستور الحالي هو أول دستور في تاريخ مصر يقرر نسبة مئوية من الدخل القومي للتعليم تقدر من 4-6% بوصفه الطريق الأضمن لتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا بخلاف الدساتير السابقة.

ومن جانب آخر، قال الدكتور خلف البحيري مقرر المؤتمر، أن موضوع المؤتمر هذا العام من الموضوعات التي كافحت من أجله الشعوب العربية والشعب المصري، وواجهت خلاله العديد من الصعوبات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويأتي اهتمامنا بالمؤتمر هذا العام من أجل أن نبحث ونتدارس كيف يمكن أن نحقق العدالة الاجتماعية التي يسعى إليها الشعب المصري والشعوب العربية كلها.

وأشار إلى أن المؤتمر مقسم إلى خمسة مجالات حول آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، من خلال تكافؤ الفرص التعليمية وديمقراطية التعليم، والعدالة الاجتماعية بين الفكر التربوي والإسلامي والفكر التربوي المعاصر، وأبعاد العدالة الاجتماعية في مجال التعليم، وتفاوت الخدمات التعليمية في مصر،وثقافة العدالة الاجتماعية في التعليم المصري.

وذكر البحيري أن هذا المؤتمر شارك في محاوره أعضاء هيئة التدريس ببحوث تصل إلى 35 بحث علمي ، موضحاً أن هذا العدد الذي تنافس به جامعة سوهاج معظم الجامعات المركزية الأخرى التي تقدم بحوث مماثلة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن جامعة سوهاج تلقى الاهتمام والرغبة في التواجد من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والعربية.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أعداد كبيرة كممثلين عن الجامعات المصرية والعربية منها جامعة الوادي وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم وحلوان والعريش ودمياط والمنصورة، والمنوفية، ومن الجامعات العربية شاركت جامعة الخرطوم والجزائر والكويت، وقطر والسعودية والأردن.