حبس صاحب شونة غلال لمحاولته ترويج 10 آلاف طن مخلوطة بالحشرات فى الشرقية

قررت نيابة الشرقية برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس صاحب صومعة غلال وأمين الشونة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غش أغذية والتربح.

وكانت مباحث تموين الشرقية، قد تمكنت يوم الخميس الماضى، من ضبط 10 آلاف طن قمح، مخلوط بالأتربة والحشرات، داخل صومعة بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك قبل 3 أيام من خلطها بأقماح الموسم الجديد وبيعها للدولة مما يهدر على الدولة مبلغ 15 مليون جنيه،كما تم ضبط صاحب الصومعة وأمين الشونة المتواطئ معه .

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الشونة التى يخزن بها القمح

>كانت وردت معلومات سرية لمباحث التموين بالشرقية بمعرفة المقدم محمد زردق والعقيد تامر السمرى، عن قيام "السيد رضوان ع س" سن 48 صاحب صومعة وشونة بمدينة الصالحة الجديدة، بتجميع كمية من الأقماح كبيرة بإحدى أقسام الشئون، وذلك بالتوطئ مع أمين الشونة "محمد م ا" سن 39 مقيم مركز فاقوس، وخلطها بالأقماح الجديدة لموسم 2015 وبيعها للدولة، فأمر العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، بسرعة تكثيف الجهود والإجرات القانونية لمنع بيع تلك الأقماح .

جانب من القمح المخلوط بالحشرات

> وتمكنت قوة من مباحث التموين بمعرفة النقيب محمد عبد البديع وبرئاسة المقدم محمد زردق وكيل مباحث تموين الشرقية وبإشراف العقيد تامر السمرى رئيس المباحث، بالاشتراك مع المقدم حسام هجرس والعقيد سامح رشاد وبإشراف العميد أمين الدسوقى مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين منطقة القناة وشرق الدلتا من ضبط صاحب الشونة وأمين الشونة والتحفظ على الغلال المخلوطة بالحشرات، وتقدر بحوالى عشرة آلاف طن قمح قديم إنتاج موسم 2014 مخلوط بالأتربة ومصابة بإصابات حشرية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1448 جنح القسم.

واستعانت إدارة مباحث تموين الشرقية، بمعرفة المقدم محمد زردق وكيل المباحث والعقيد تامر السمرى مدير الإدارة ،بلجنة فنية بمعرفة يوسف أبوالحجاج وعلى عبد المتعم مفتشى وزارة التموين بالقاهرة لضمان السرية، وأفادت اللجنة فى تقريرها أن القمح من انتاج الموسم السابق لسنة 2014 وغير صالح للاستخدام الآدامى ومخلوط به أتربة وسوس وحشرات حية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مباحث التموين وفرت على الدولة 15 مليون جنيه، بضبطها هذة الأقماح قبل بيعها للشركة المصرية القابضة للصوامع والغلال التابعة للدولة، حيت أن صاحب الشونة، كان ينتوى خلط القمح إنتاج الموسم السابق لسنة 2014 المخلوط بالأترية، بقمح الموسم الجديد، وخاصة أن موسم القمح الجديد بدأ منذ 3 أيام.

فيما كشفت التحقيقات أن صاحب الصومعة اشترى طن القمح القديم ب 1800 وخطط لخلطه بقمح الموسم الجديد وبيعه ب 2800 جنيه للشركة بمكسب 1000 جنيه فى الطن الواحد.



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الصوامع التى يخزن بيها القمح



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القمح به حشرات حية



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الدبش الأبيض الذى كان يقفل به باب الشونة