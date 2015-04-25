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حبس المتهمين بقتل مدير عام سابق بالرى داخل استراحته بالمنيا

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حبس المتهمين بقتل مدير عام سابق بالرى داخل استراحته بالمنيا حبس المتهمين بقتل مدير عام سابق بالرى داخل استراحته بالمنيا
قررت نيابة المنيا، حبس 3 متهمين بقتل مدير عام بالرى داخل استراحته بمدينة مغاغة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 متهمين فى قتل المهندس فراج يوسف أحمد "62 سنة" مدير عام الرى الأسبق داخل استراحته بمدينة مغاغة الشهر الماضى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ش" وشهرته حمامة "25 سنة" مسجل خطر سبق اتهامه فى 9 قضايا، و"جمال.م" 22 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 22 قضية، و"صلاح.ر" 20 سنة عاطل وسبق اتهامه فى جنح التعدى على قسم شرطة مغاغة، عقب فض اعتصام رابعة، مقيمون جميعا بمدينة مغاغة بقصد السرقة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

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مصر 365