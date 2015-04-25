ما لا تعرفيه عن فوائد زيت الجزر للبشرة

يعتبر الجزر من أهم الخضراوات في علاج مشاكل الجسم المختلفة كضعف البصر والأنيميا. ولكل هل تعتقدين بأنّ فاكهةً غنيةً كهذه لا تقوم سوى بهذه الأمور فقط؟ بالتأكيد لا. فالجزر يعتبر من أفضل الخضراوات في العناية بالبشرة وجمالها ونضارتها.

فعلى الرغم من أنّ أقنعة البشرة التي تعتمد على الجزر تعتبر نادرةً، إلا أنّ هذا الأمر يرجع إلى إغفال السيدات لفوائد الجزر الكبيرة. فالجزر غني بفيتامينات عديدة كـ C,E,A والذين يعملون على علاج مشاكل البشرة كالتئام الجروح والالتهابات، وترطيب البشرة. فضلًا عن مادة الكارتين التي تغذي خلايا البشرة وتجدد أنسجتها وتقاوم التجاعيد بها.

فإذا أردت الجمع بين علاج مشاكل بشرتك وترطيبها، تغذيتها والتقليل من تجاعيدها لتكون أكثر صفاءً ونقاءً كل ما عليك فعله هو صنع زيت الجزر المنزلي.

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المكونات:

1. كوب زيت جوز الهند.

2. جزرة كبيرة مبشورة.

الطريقة:

1. ضعي الجزرة المبشورة على منديل ناشف حتى يمتص كل الماء الموجود بداخلها.

2. اضغطي على الجزر جيداً بمنديل حتى تفقد جميع جزيئات الماء المخزنة بها.

3. ضعي الجزر مع زيت جوز الهند في قدر نظيف.

4. ضعيهم في حمام بخار مائي واتركيه من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يذوب الجزر تماماً.

5. ضعي الخليط على منشفة نظيفة حتى يتم تصفيته جيداً.

6. وبذلك تكونين قد حصلت على زيت الجزر الرائع لصفاء ونقاء بشرتك .

7. ضعي الزيت في زجاجة نظيفة واحفظيه في الثلاجة لاستخدامه مباشرةً على بشرتك.

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