ماذا فعلت نانسي عجرم في مصر لتبدو أصغر سنّاً؟

تمتاز الفنانة نانسي عجرم بجمالها الناعم، وغالباً ما تسعى إلى إبراز طبيعيّتها بالمكياج والتسريحات. لكنّها مؤخّراً أطلّت في مصر بتسريحة مميّزة جدّاً، قلبت مقاييس الجمال. إذ أنّ الضفيرة لم تكن من التسريحات المناسبة للسهرات والحفلات، ولا سيما تلك المزدوجة، التي تطبّق بشكل شلال.

اعتمدت نانسي الشعر المنسدل المسرّح بشكل تموّجات عريضة مع الفرق النصفي، وجمعت الجزء العلوي من الشعر بضفيرتين مصنوعتين بشكل شلال. وبالرغم من أنّ نانسي عجرم تتميّز بملامح ناعمة، تجعلها تبدو صغيرة في السنّ، إلا أنّ هذه التسريحة جعلتها تبدو أصغر بكثير.

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اذا أحببت هذه التسريحة، إليك خطوات تطبيقها:

- حضّري شعرك للتجديل: اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم، ثم أزيلي المياه الزائدة باستخدام منشفة نظيفة، إذ أنّ شكل الضفيرة سيبدو أجمل عندما لا يكون شعرك رطباً. سرّحي شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان، وتأكّدي من تسريحه جيّداً عند مؤخرة العنق، لضمان ثبات الضفيرة.

- قسّمي شعرك إلى قسمين، استخدمي مشطاً واسع الأسنان لفصل شعرك، وامسكيه في يد واحدة.

- قسّمي كلّ جزء إلى ثلاثة أجزاء.

- جدّلي الشعر نحو الجزء الخلفي من رأسك، على طريقة الضفيرة الفرنسيّة.

- تجديل الشلال :عندما تصلين إلى الجزء الأخير من القسم الأوّل في التجديل، قومي بسحب بعض الخصل من الشعر، واتركيها تتدلّى من الضفيرة. واصلي شكل الشلال عن طريق التقاط القسم التالي من الشعر، الموجود بجوار قسم الشعر الذي تدلّى، واستمرّي بالتجديل.

- واصلي التجديل المتوالي نحو منتصف الرأس. ثم كرّري الخطوة الأولى، من خلال الاستمرار في التجديل، ومن ثم سحب القسم الأخير من الشعر، ولكن بعد التقاط الجزء المتبقّي.

- ثبّتي الضفيرة باستخدام الدبابيس.

- يمكنك إضافة الأكسسوارات التي تتناسب مع ملابسك، للحصول على إطلالة كاملة ومميّزة.

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