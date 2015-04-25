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جامعة سوهاج تحتفل بأعياد سيناء مع الجيش الثاني الميداني

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جامعة سوهاج تحتفل بأعياد سيناء مع الجيش الثاني الميداني جامعة سوهاج تحتفل بأعياد سيناء مع الجيش الثاني الميداني

جامعة سوهاج

تشارك جامعة سوهاج بوفد يضم 30 فرد من بينهم 21 طالب وطالبة في المهرجان السادس للاسر الطلابية والمقام برحاب جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية في الفترة من 25 الي 29 ابريل الحالي، صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة وقال ان الجامعة تحرص سنوياً علي المشاركة في هذا الملتقي لما له من أهمية كبيرة في تجميع شباب الجامعات المصرية بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء .

وأشار الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي أن الجامعة سوف تشارك في العديد من الأنشطة خلال المهرجان منها النشاط الرياضي في ألعاب “خماسي كرة القدم، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة” والنشاط الثقافي في “الشعر والقرآن الكريم ودوري المعلومات ومجلة الحائط”، اضافة الي النشاط الفني في “الغناء الفردي والخط العربي”، والنشاط الاجتماعي في “مسابقة الشطرنج”، وأخير النشاط العلمي في مسابقة في “تصميم CD عن اهم انجازات المحافظة التابع لها الجامعة”، تحت عنوان ” الحفاظ علي البيئة في محافظتك والجامعة “.

وأضاف الدكتور هاني جعفر مسئول التواصل الطلابي أن الملتقي يشمل زيارة لجميع الوفود المشاركة الي موقع حفر قناة السويس الجديدة، وعمل لقاءات مع العمال القائمين علي الحفر، اضافة الي تنفيذ ندوة للجامعات المشاركة بالجيش الثاني الميداني عن الامن القومي المصري، وزيارات لتبة الشجرة وخط بارليف وعدد من شواطئ الاسماعيلية وفايد .

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