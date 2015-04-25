النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى لــ"مغتصب النساء" بأكتوبر

تسلمت نيابة ثان أكتوبر برئاسة مديرها المستشار عبد العزيز عثمان تقرير الطب الشرعى لعينة السائل المنوى الخاص بـ"م.ع" 31 سنة المتهم باغتصاب، وهتك عرض أكثر من 12 سيدة بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن اتهامه بالسرقة بالإكراه، وأكد التقرير مطابقة العينة التى تم أخذها من ملابس ضحية للمتهم بعد أن اغتصبها ما يدعم الاتهامات المسندة إليه.

وأكد مصدر بالنيابة لـ"اليوم السابع"، اليوم أن النيابة العامة استكملت أوراق القضية وأصبحت أدلة الثبوت جاهزة وتدين المتهم سواء اعترافاته أو أقوال المجنى عليهن وتعرفهن عليه، وتحريات المباحث تقرير الطب الشرعى، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات لبدء محاكمة المتهم فى التهم المسندة إليه بهتك العرض والاغتصاب والسرقات بالإكراه.

كان المتهم اعترف فى التحقيقات بارتكاب عدة سرقات شملت هواتف محمولة أو مشغولات ذهبية، قبل أن يهدد ضحاياه بالإيذاء إذا ما أبلغوا عنه الشرطة، وأكد المتهم للنيابة صحة أقواله فى تحقيقات رجال المباحث، من حيث إنه كان يعتدى جنسيًا على السيدات ليس انتصارًا لشهواته، وإنما انتقامًا من المجتمع بعد تعرضه للاغتصاب فى طفولته، حيث أصبح مكسور العين أمام نفسه، واقترب عمره من 27 سنة فقرر أن يبدأ الانتقام.