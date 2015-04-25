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رئيس الوزراء التركي لـ «بابا الفاتيكان» : قدم كشف حول قتلى المسلمين في الأندلس

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رئيس الوزراء التركي لـ «بابا الفاتيكان» : قدم كشف حول قتلى المسلمين في الأندلس رئيس الوزراء التركي لـ «بابا الفاتيكان» : قدم كشف حول قتلى المسلمين في الأندلس

رئيس الوزراء التركي

 

قال رئيس الوزراء التركي داود أوغلو إن الأتراك يفتخرون بتاريخهم وأجدادهم وذلك ردا على الاعترافات الدولية بإبادة الأرمن.

وطالب أوغلوا البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان الذي اعترف بالإبادة أن يقدم كشف حساب حول محاكم التفتيش في ‫الأندلس‬ والقتلى من ‫المسلمين‬ و اليهود‬.

وأضاف :” على الذين يعلنون قرارات ضد ‫تركيا‬ “حول المزاعم الأرمنية” وهم جالسون في عواصمهم، أن يقدموا كشف حساب بخصوص الأبخازيين، والشركس، والشيشانيين، وأتراك الأهيسكا، والجورجيين، الذين لجأوا إلى الأناضول، جراء تعرضهم للتهجير والإبادة العرقية في القوقاز.

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