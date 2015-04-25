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ضبط 3 مسجلين خطر قتلوا مدير عام ري المنيا لسرقة استراحته

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ضبط 3 مسجلين خطر قتلوا مدير عام ري المنيا لسرقة استراحته ضبط 3 مسجلين خطر قتلوا مدير عام ري المنيا لسرقة استراحته

صورة أرشيفية

كشف البحث الجنائي  بشمال المنيا اليوم السبت، غموض مقتل مدير عام ري المنيا الاسبق ، داخل استراحتة بمدينة مغاغة .

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي ، مدير أمن المنيا ،قد تلقي  اخطارا من اللواء هشام نصر ، مدير البحث الجنائي ، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا ، برئاسة العميد عصام الخضري ، رئيس مباحث الشمال ، والرائد أحمد شرف ، رئيس مباحث مغاغة ، كشف غموض مقتل المهندس فراج يوسف أحمد ” 62 سنة ” مدير عام الري الاسبق ، داخل استراحتة بمدينة مغاغة ، الشهر الماضي.

تبين ان مرتكبي الواقعة 3 مسجلين خطر هم “محمد ش . م”  وشهرتة حمامة ” 25 سنة ” مسجل خطر سبق اتهامة في 9 قضايا ، و”جمال . م . ع ” 22 سنة ” عاطل ، سبق اتهامة في 22 قضية ، و”صلاح . ر . م ” 20 سنة  ” عاطل ، سبق اتهامة في جنح التعدي على قسم شرطة مغاغة ، عقب فض اعتصام رابعة . مقيمون جميعا بمدينة مغاغة بقصد السرقة.

وتم ضبط المتهمين ، وأحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات .

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