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وزير الصحة يشهد حفل تخرج الدفعة 66 من طلاب كلية طب عين شمس

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وزير الصحة يشهد حفل تخرج الدفعة 66 من طلاب كلية طب عين شمس وزير الصحة يشهد حفل تخرج الدفعة 66 من طلاب كلية طب عين شمس

الدكتور عادل عدوى-وزير الصحة

شهد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، أمس الجمعة، ،حفل تخرج الدفعة 66 من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، والدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس، والدكتور احمدعماد عميد كلية الطب ،والفنان يحيي الفخراني ، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

وفى كلمته بهذه المناسبة قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة :”إن الوزارة انتهت من عمل خريطة صحية متكاملة لمصر ، وان الاطباء جزء كبير منها ،واضاف قائلا ان” ستعود بقوة لتتبوأ مكانتها الطبية التي تستحقها “.

وأعرب وزير الصحة عن امتنانه وتقديره لدعوة جامعة عين شمس له لحضور حفل التخرج ، وقدم الشكر للجامعة وكل القائمين عليها، مؤكداً على أن هذا العصر هو عصر المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، للإنطلاق نحو الأمام لمستقبل أفضل.

وأضاف أن تخرج الطلاب من الجامعة ليس النهاية، إنما هو بداية الإنطلاق لخدمة البلد بما يدفعها نحو الأمام، مشيراً إلى أن الشباب هم نواة المستقبل ولاشك أن مصر تحتاج إلى علمهم وطاقتهم إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة الذين تدربوا عليها للتقدم والنهوض بالدولة التي تحتاج دائماً وفي الوقت الحالي خاصة إلى هذه الجهود للتغيير نحو الأفضل.

وحث عدوي الخريجين علي الاستمرار فى تحصيل العلم ،و ضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر لاطباء الامتياز والمقيمين بالتعاون مع جامعات مصرالمختلفة وخاصة جامعة عين شمس بعد ان اصبحت كلية معتمدة .

وفي نهاية الحفل تلا الدكتور عادل عدوي قسم مزاولة مهنة الطب حيث ردد الاطباء الخريجين القسم خلفه.

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