فان ديزل يحدد موعد إطلاق 8 Fast and Furious

كشف الممثل العالمي Vin Diesel، نجم أفلام Fast and Furious، عن التحضيرات الخاصّة بالجزء الثامن من هذه السلسلة الشهيرة لعام 2017، من دون مشاركة بول وولكر، لأول مرّة، بسبب وفاة الأخير نهاية عام 2013.

Diesel البالغ من العمر 47 عاماً، الذي رزق مؤخّراً بطفله الثالث، أكد خلال مؤتمر CinemaCon في لاس فيغاس أنّ الجزء الجديد سيكون الأفضل على الإطلاق، ومن المتوقّع عرضه في 14 أبريل 2017 أي بعد حوالى السنتين.

ولم يعط Vin Diesel أيّ تفاصيل إضافية عن حبكة الفيلم، في وقت لم يؤكّد مشاركة النجوم الآخرين في الأجزاء السابقة مثل:Dwayne Johnson، Michelle Rodriguez، Jordana Brewster، و Kurt Russell.

وكان الجزء السابع من Fast and Furious قد تمّ إطلاقه منذ فترة قصيرة، بحضور Meadow، ابنة الممثل الراحل Paul Walker، مع أبطال العمل خلال العرض الأول له في هوليوود.

يُشار إلى أنّ Vin Diesel قد سمّى ابنته الأخيرة Pauline تخليداً لذكرى صديقه Paul ، الذي لقي مصرعه في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أن فقد صديقه السيطرة على السيارة، واصطدم بعمود إنارة، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.

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