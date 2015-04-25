بعد غياب 17 عاماً.. نيكول كيدمان تعود إلى مسرح لندن

أعلنت النجمة العالمية Nicole Kidman أنها ستعود إلى المسرح في لندن خلال شهر سبتمبر لتجسّد دور العالمة البريطانية Rosalind Franklin في مسرحية Photograph 51، وذلك بعد 17 عاماً من ظهورها الأول على مسارح العاصمة البريطانية.

وتتناول مسرحية المؤلفة Anna Ziegler قصّة Franklin التي ساهمت أبحاثها في اكتشاف التركيب الحلزوني المزدوج للحمض النووي في عام 1953.

ووقفت Kidman الحائزة على جائزة الأوسكار على المسرح في بريطانيا لأوّل مرة في 1998، عندما قدّمت مسرحية The Blue Room للمخرج David hare على مسرح Donmar Warehouse .

وقد رُشّحت عن دورها في تلك المسرحية لنيل جائزة أوليفييه التي تعدّ أبرز جائزة مسرحية في لندن.

ويتولّى البريطاني Michael Grandage إخراج مسرحية Photograph 51 في عودة لتعاون سابق مع Nicole بعد فيلمهما الروائي الطويل Genius.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض العمل في 14 سبتمبر ويستمرّ حتى الـ21 من نوفمبر.

بالفيديو: نيكول كيدمان الوجه الإعلاني لطيران "الاتحاد" الإماراتي