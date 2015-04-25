بالفيديو..سمية الخشاب تتحدث عن زواجها سراً!

كشفت الممثلة المصرية سمية الخشاب عن زواجها مرتين موضحة أنها من أكثر الممثلات تعرضاً لشائعات الزواج حيث تمّ تزويجها مليون مرة.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "المصارحة الحرة" الذي يُعرض على قناة "ten" أنها تزوجت مرتين فقط، لا أكثر، وكان زواجاً علنياً، وبمعرفة أهلها وأصدقائها المقرّبين، مشيرة إلى أنّ إحدى زيجتها كانت بشخص لا يُحبّ الظهور إعلامياً، ولا أن يتمّ تداول اسمه في وسائل الإعلام، مشدّدة على حريّته في اعتقاد ما يُريد، ولم يكن أمامها إلا أن تحترم رغبته. وأكّدت سمية أن حياتها الشخصيّة خطّ أحمر، وهي تحبّ أن يكون لها خصوصيّة، فلا يُجدي أن تفتح غرفة نومها أمام الجميع للدخول إليها.