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أغنية مذكورة على غلاف ألبوم أمال ماهر غير موجودة في داخله!

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أغنية مذكورة على غلاف ألبوم أمال ماهر غير موجودة في داخله! أغنية مذكورة على غلاف ألبوم أمال ماهر غير موجودة في داخله!

السبت 25-04-2015 16:28

بعد صدور الطبعة الأول من ألبوم "ولاد النهاردة" للمطربة المصرية أمال ماهر، الذي شكّل عودة لها إلى الساحة الغنائية، بعد غياب ثلاث سنوات، بعد آخر ألبوم غنائي لها هو "أعرف منين"، تفاجأ بعض من اشترى الألبوم بوجود اسم أغنية على غلاف الألبوم، وهي "أزاي فاتتني"، بالرغم من عدم وجودها في داخل الألبوم نفسه، ليتبيّن أن هناك خطأ تقنياً حدث في الألبوم، وأدّى إلى عدم وجود الأغنية في الطبعة الأولى، على أن تُدرج في الطبعة الثانية منه.

 

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