فارس كرم: لم اكن أطيق مايا دياب وعارضت مشاركة كاظم في لجنة التحكيم

اللقاء مع الفنان فارس كرم يأسرك بعفويّته وطيبته وحسن ضيافته. فارس كرم يشبه إلى حدّ بعيد أغنياته المشاكسة والخفيفة الظل، علماً أن من يجالسه يكتشف أنه رجل بكل معنى الكلمة له عاداته وتقاليده وهو حضن دافئ لعائلته التي يحرسها برموش عينيه. لونه الغنائي ميّزه عن العديد من الفنانين. يستعدّ فارس لطرح أغنيات يتناول فيها الحب بكثير من الجرأة المعتادة في اختياراته. "سيدتي" زارته في منزله وأجرت معه حواراً كشف عن مدى شفافيته من خلال حديثه عن العديد من زملائه الفنانين وأعطى رأيه بهم:

كيف هي علاقتك اليوم بشركة «روتانا» ؟

أنا أتفاجأ عندما يسألونني عن «روتانا». أقسم بالله أن «روتانا» لها عليّ وليس لي عليها». والأستاذ سالم الهندي «له عليّ وليس لي عليه». أنا مقصّر بحق «روتانا». هناك من باعني و«روتانا» اشترتني. بصراحة شركة «روتانا» أعطت حظاً وفرصاً لفنانين لا يستحقّون ذلك، وأعطت فرصاً لفنانين ليسوا أهلاً ليكونوا فنانين. وهذا كلّه بسبب طيبة وكرم أخلاق سالم الهندي.

من برأيك من الفنانين يستحقّ البقاء في شركة «روتانا» وبالتالي يستحقّ دعمها؟

هناك العديد منهم: نجوى كرم وهيفاء وهبي ووائل كفوري وملحم زين وإليسا على رأسهم.

كيف هي علاقتك بالفنانة إليسا؟

كنا أصدقاء، لكن أنا بطبعي خجول. إذا هي لم تتّصل بي، لا أتصل بها. فبقدر ما أنا جريء، بقدر ما أنا خجول.

مؤخراً بدت علاقتك بالفنانة نجوى كرم فاترة بعدما كنتما على علاقة متينة، ما خلفيّة خلافك معها؟

لا والله لا خلاف بيننا. نجوى وجّهت لي معايدة في عيد الميلاد. ومن جهتي، مازلت على صداقة معها ولم تتراجع علاقتي بها.

هل هذا يعني أن العلاقة قد خفّت من طرف نجوى كرم؟

ربما لأنها مشغولة، لكن علاقتنا مازالت قائمة.

هل توقّف طوني كرم شقيق الفنانة نجوى كرم عن العمل لديك كان سبباً للخلاف؟

لا أبداً، علاقتي بطوني مازالت قائمة. وأنا حقيقة ترفّعت عن الخلافات. ولقد مللت من المشاكل.

هيفاء وهبي خط أحمر

فارس علاقاتك مع الفنانات تشهد تحوّلات وتبدّلات كثيرة. مؤخراً شهدنا لك اهتماماً واضحاً بالفنانة مايا دياب، وفي المقابل كانت هي على علاقة وطيدة مع الفنان وائل كفوري الذي ربطته مؤخراً علاقة وطيدة مع نجوى كرم التي كنت أنت وهي على علاقة وطيدة. ما أسباب هذه التحوّلات في العلاقات بينك وبين وائل كفوري؟

ليس هناك سرّ. بداية كنت لا أطيق رؤية مايا دياب، لا أحبّها ولا أستلطفها. وهي أيضاً كانت لا تحبني، لكن شاءت الصدف أن نلتقي سوياً في حفل الـ mtv فتقدّمت مني وقالت لي: «أنا سأسلّم عليك». وتعرّفت إليها عن قرب وأصبحنا صديقين. أنا أحبها كثيراً، فهي خفيفة الدم. وعندما ألتقيها نضحك كثيراً.

هل مازالت هيفاء وهبي من أصدقائك؟

هيفاء وهبي خط أحمر... هيفاء حالة خاصة، غريبة عجيبة، سيّدة متصالحة مع نفسها. وفيّة ومخلصة جداً مع أصدقائها. فهي تشبهني في شخصيتها إلى حدّ بعيد، هيفاء من أحلى الناس.

لو طلب منك أن تختار صديقة مقرّبة لك من بين الفنانات الثلاث: هيفاء وهبي ومايا دياب ونجوى كرم، أي منهنّ تختار؟

أختارهنّ جميعاً إضافة إلى الفنانة سيرين عبد النور. فأنا حقيقة كنت بعيداً عن الصداقات، لكن «تويتر» قرّب الناس من بعضهم البعض. لذلك، تجديني على صداقة مع الفنانين. وأنا بطبعي بعيد عن العلاقات الاجتماعية.

طالما تحدّثت عن صداقتك بالفنانة سيرين عبد النور، هل شاهدت فيلمها «سوء تفاهم»؟

لا، لقد دعتني لكني لم أذهب. فأنا أكره الزحمة والتجمّعات.

لو لبّيت دعوتها لحضور حفل افتتاح فيلمها، لكانت فرصة لك لتعبّر لها عن مدى صداقتك لها وليس مجرّد كلام؟

سيرين تعلم مدى محبّتي لها. أحياناً هناك أشخاص يحبوننا ولا نراهم دائماً، وأشخاص قريبون منا ولا يحبوننا.

مؤخراً بدأنا نشهد لك نشاطاً لافتاً على «تويتر»، كم من الوقت تعطيه؟

لا أعطيه كثيراً من الوقت إلا في حالة الملل. فأتسلّى وأكتب على «تويتر».

كيف هي علاقتك بـ«الفانز» الذين يحبّونك ويسألون عنك دائماً ويتمنّون أن تبادلهم الحديث؟

أنا أحترمهم وأحبهم كثيراً. صحيح أني لا أعطيهم كثيراً من وقتي لأنني أحب أن يكون بيننا مسافة، ولكنهم يحبون شخصيتي إلى جانب محبتهم لفني. ولقد زارني في بيتي عدد من «الفانز». وقد استقبلتهم وسعدت لزيارتهم. فهناك أشخاص يحبونني لدرجة الجنون. وهناك آخرون يكرهونني لدرجة العمى، فمحبّة الناس لي متفاوتة.

لم أبكِ يوماً على حب انتهى

أنت مشهود لك في تعدّد علاقاتك النسائية، هل تتقبّل في حال انتهت علاقة حب تجمعك مع امرأة أن تصبح هي نفسها صديقتك لا حبيبتك؟

لا أتحمّل أن أصبح صديقاً بعدما كنت حبيباً لأي امرأة ربطتني بها علاقة عاطفية. قلبي ضعيف وأفضّل أن نفترق وكل منا يذهب في طريقه. ولا أصلح أن أكون صديقاً بعدما كنت حبيباً لها.

بصراحة كم مرّة عشت حالة حب صادقة؟

لقد مررت بتجارب عاطفية أثّرت بي، لكن حب صادق لا. فإذا قالوا لك مستقبلاً فارس قد تزوّج، حينها أكون قد وقعت في حب المرأة التي سأتزوجها.

آخر علاقة عاطفية تركت بك أثراً، وإذا أردت نسيان علاقة حب ماذا تفعل؟

منذ سنتين كنت على علاقة عاطفية قوية أثّرت بي، لكني لم أنسَ بسرعة. وتبقى الذكريات موجودة. ولكي أنسى حباً، كنت أعتقد في البداية أن علاقة جديدة قد تساعدني على نسيان علاقة قديمة، لكن اكتشفت أنه حلّ خاطئ. كنت كلّما أردت نسيان حب، أحاول قدر الإمكان عدم الاتصال بالحبيبة كي لا أضعف عند سماع صوتها. لذلك، أحاول دائماً أن أعيش بعيداً عنها حياة طبيعية حتى إن تعذّبت في البداية، لكني لم أبكِ يوماً على حب انتهى. وحالياً بتّ أفكّر مئة مرة قبل أي علاقة أقيمها. فعقلي اليوم أقوى من مشاعري.

إذا شعرت يوماً أنك تريد إعادة حساباتك في الحياة، ماذا تفعل؟

إذا قلت لك لن تصدّقي. أحياناً كثيرة أذهب إلى المدافن في ضيعتي جزين وأمشي بينها وأقرأ أسماء الموتى، فمنهم الوزير والنائب ورجال الأعمال، فأقول الدنيا وكل ما فيها لا تساوي شيئاً. فالغني والفقير يتساويان في الموت. لذلك، يجب ألا يتباهى أحد بنفسه ويقول أنا فلان.

لا أشارك في لجان التحكيم

هل تابعت برامج الهواة. وما رأيك بمشاركة الفنانين كأعضاء للجان التحكيم، وهل عرضت عليك المشاركة في لجنة تحكيم؟

أنا ﻻ أشارك بها. فأنا إنسان فوضوي، لا أتحمّل البقاء في مكان واحد. كنت أختلف مع «روتانا» بسبب تصوير «كليب». سيرين عبد النور طلبت مني أن أمثّل ورفضت. وائل كفوري أهدأ طباعاً مني، وهو نجح كعضو لجنة تحكيم. الفنان كاظم الساهر أعطى قيمة كبيرة لبرنامج «ذا فويس»، لكني لم أكن مع مشاركته في لجنة التحكيم لأن قيمته الفنية أكبر بكثير من البرنامج. الفنان صابر الرباعي صوت رائع جداً. أما الفنانة شيرين عبدالوهاب، فلا أعرفها لكن أحبها وأحب «رأسها» (طريقة تفكيرها). والفنان عاصي الحلاني صديق وحبيب. الفنانة أحلام إنسانة مشاكسة لكن أحبها كثيراً. وخروجها من البرنامج يؤثّر سلباً على نجاحه، فهي فنانة «ماشية عكس السير». والناس اعتادت عليها وعلى شخصيتها. والفنانة نانسي عجرم نجمة و«مهضومة كتير» الله يوفّقها.

فارس كرم أنت شخصياً من تحب من فناني الخليج؟

أنا كفارس أحب كثيراً الفنان راشد الماجد. لقد التقيته منذ بضع سنوات عندما كان يصوّر «كليباً» في بلدتي جزين. وقد زارني في بيتي وهو مشهود له بكرمه. كما أحب جداً الفنان حسين الجسمي، فهو شخصية فنية مهمة جداً وصوت رائع. ولقد أحببت الفنانة شمس بعدما حضرت حلقة لها في برنامج «المتهم». أحببت صراحتها وشخصيتها فهي مثقّفة جداً وامرأة مثيرة للجدل والإعجاب، وشعرت «أنها فارس كرم على امرأة». أتمنى أن تتصالح مع الفنانة أحلام. وأحب كثيراً الفنانة ديانا حداد وألبومها الأخير «يا بشر» جميل جداً. كما أحب صوتها جداً وقد تابعتها في حلقة «حديث البلد»، فهي شخصية طيّبة جداً و«بنت بيت»، يكفي أنها ابنة مغدوشة. كما أحب كثيراً الفنانة بلقيس ولقد استمعت إلى صوتها على شاشة التلفزيون، وفاجأتني كثيراً بجمالها كشابة وبجمال صوتها.

كيف كان صدى سنة 2014 عليك؟

«أبشع» سنة مرت عليّ. كانت سنة المشاكل والتغيّرات في حياتي. سنة 2014 غيّرتني من الداخل.

بعد مرور بضعة أشهر منها، كيف تتوقّع سنة 2015؟

أشعر أنها سنة الانتصارات والعلاقات الجديدة في العمل.

فنياً فارس كرم أين أصبحت في تحضيرك لألبومك الغنائي؟

لقد حضّرت ست أغنيات لبنانية ستكون من أجمل الأغاني التي أقدّمها من ألحان سليم عساف وهشام بولس وسليم سلامة وكلمات أريج ضو. وسوف أطرح الأغنيات واحدة تلو الأخرى وليس دفعة واحدة. والجديد أني سوف أصوّر «كليباً» مع جو بوعيد وآخر مع المخرج سمير سرياني الذي صوّر أغنية «قاطفين» لمايا دياب

أندم على ما فعلته

هل استمعت إلى ألبوم إليسا الأخير؟

طبعاً. وأغنيتها «يا مرايتي» جميلة جداً وواقعية. لم يغن أحد أغنية «بسيكولوجية» بهذه الجرأة، هذا لأن إليسا شخصية متصالحة مع نفسها. وصوتها من أجمل الأصوات و«نفسيتها من أجمل النفسيات».

هل وقفت يوماً أمام المرآة وماذا قلت لها؟

وقفت كثيراً أمام المرآة وحاسبت نفسي. أحياناً أندم على ما فعلته وأحياناً أخرى أقول الحمدلله. لقد جرّبت كل شيء، لكن هناك أمور كثيرة إذا عاد بي الزمن إلى الوراء بالتأكيد لا أفعلها وأتخلّى عن كثير من الناس، ولا أثق حينها بأي شخص لأني حقيقة لا أثق إلا بأمي فقط لا غير.

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