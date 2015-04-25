إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب نزاع على مياه الصرف بسوهاج‎

اصيب 6 اشخاص فى مشاجرة فيما بينهم بسبب نزاع على مياه الصرف الصحي بناحية مركز جهينة بسوهاج.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من مركز شرطة جهينه بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من طرف أول ( مصطفي عبد اللطيف محمد 27 سنة حاصل علي دبلوم مصاباً بسحجات بالوجه والساعد وجرح رضي به ،و محمد عبد اللطيف محمد 35 سنة مصاباً بجرحين رضيين بفروة الرأس وآخر بالضلوع وكدمه بالصدر “وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي”، وأحمد عبد اللطيف ابو علي 25 سنة نقاش مصاباً بجروح رضية بفروة الرأس والعضد واليد وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،و أمينة أحمد معبد 51 سنة ربة منزل مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزها بقسم الجراحة).

و طرف ثان ( أحمد محمود أحمد 43 سنة موظف بإدارة جهينه التعليمية مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وآخر قطعي بمقدمة الرأس ،و محمود أحمد محمد 70 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وكدمة وتورم بالعضد)، والطرفان يقيمان بناحية جهينة الغربية ،وتبين أن سبب المشاجرة نزاع علي مياه الصرف.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حجزهم علي ذمة عرضهم رفقة التحريات .