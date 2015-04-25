النيابة تنتهى من سماع 800 ضحية لـ"مستريح" هارب إلى دبى وتحبس شريكيه

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد السمرى رئيس النيابة بحبس كل من "أحمد. س. ا" و"محمد. ع.خ" شركاء "هانى لطفى عواد" الهارب إلى دبى "صاحب شركة استار كابيتال 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية المتهمين فيها بدعوة المواطنين لتلقى أموالهم بغرض توظيفها، والامتناع عن رد تلك الأموال بإجمالى 45 مليون دولار، وتأسيس شركة لتوظيف أموال المواطنين بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
>كما انتهت النيابة تحت إشراف محمد فودة المحامى العام من سماع أقوال 800 مواطن حتى الآن من ضحايا المتهمين الذين أكدوا أنهم قاموا بتسليم المبالغ للمتهمين بغرض توظيفها واستثمارها فى البورصات العالمية، وأن المتهمين امتنعوا عن رد أموالهم، ووصل إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهمين من الضحايا الذين تم الاستماع لأقوالهم إلى 45 مليون دولار، وتواصل النيابة سماع باقى ضحايا المتهمين.
>وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من القبض على المتهمين تنفيذًا لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية فى القضية رقم 752 لسنة 2014 حصر جرائم اقتصادية بضبط وإحضار المتهم الهارب هانى لطفى عواد عبدالوهاب – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ( هارب خارج البلاد ) وباقى أعضاء مجلس إدارة الشركة، لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصة العالمي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة1988م، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على باقى المتهمين الهاربين.
>وكشفت التحريات هروب المتهمين المطلوب ضبطهم وتغيير محال إقامتهم خشية ضبطهم، وقيام كل من محمد عصام محمد خاطر الشيخ، أحمد سعيد محمد القليوبى عبدالمقصود، بالسفر إلى بمنطقة الجونه بمينة الغردقة للاختباء خشية القبض عليهم.
>كما انتهت النيابة تحت إشراف محمد فودة المحامى العام من سماع أقوال 800 مواطن حتى الآن من ضحايا المتهمين الذين أكدوا أنهم قاموا بتسليم المبالغ للمتهمين بغرض توظيفها واستثمارها فى البورصات العالمية، وأن المتهمين امتنعوا عن رد أموالهم، ووصل إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهمين من الضحايا الذين تم الاستماع لأقوالهم إلى 45 مليون دولار، وتواصل النيابة سماع باقى ضحايا المتهمين.
المتهمون الهاربون
>وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من القبض على المتهمين تنفيذًا لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية فى القضية رقم 752 لسنة 2014 حصر جرائم اقتصادية بضبط وإحضار المتهم الهارب هانى لطفى عواد عبدالوهاب – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ( هارب خارج البلاد ) وباقى أعضاء مجلس إدارة الشركة، لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصة العالمي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة1988م، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على باقى المتهمين الهاربين.
الهروب للجونة
>وكشفت التحريات هروب المتهمين المطلوب ضبطهم وتغيير محال إقامتهم خشية ضبطهم، وقيام كل من محمد عصام محمد خاطر الشيخ، أحمد سعيد محمد القليوبى عبدالمقصود، بالسفر إلى بمنطقة الجونه بمينة الغردقة للاختباء خشية القبض عليهم.