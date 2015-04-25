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الآثار : إغلاق هرم «خفرع» بدءًا من أول مايو المقبل للصيانة

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الآثار : إغلاق هرم «خفرع» بدءًا من أول مايو المقبل للصيانة الآثار : إغلاق هرم «خفرع» بدءًا من أول مايو المقبل للصيانة

صرح كمال وحيد رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، بأنه سوف يتم غلق الهرم الثاني “خفرع”، ابتداء من أول مايو القادم لبدء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية له.

وذكر المركز الإعلامي لمنطقة آثار الهرم، أن الهرم الأكبر “خوفو”، والهرم الثالث “منكاورع”، سيكونان مفتوحين للزيارة وعلى استعداد لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب طوال أيام الاسبوع .

وأوضح المركز، أن منطقة آثار الهرم تدار بالنظام التبادلى بحيث يغلق هرم للصيانة ويفتح الهرمان الآخران للزيارة، وأن هذه الأعمال تسير وفق جدول زمني محدد يضمن إجراء أعمال الصيانة لكل هرم على حدة بصفة دورية، بما يوفر الحماية اللازمة للأثر دون أن يعيق حركة الزيارة لغيره من أهرامات الجيزة.

أ ش أ

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