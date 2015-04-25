عريس المنيا يقتل خالته ويصيب والدته وطفلتين ابتهاجا بالعرس

قلب عريس المنيا فرحه إلي مأتم بإطلاق أعيرة ناريه إبتهاجًا بالعرس أسفرت عن مقتل خالته وإصابة والدته وطفلتين.

تلقى اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مستشفى أبوقرقاص العام ، بوصول منى مصطفي 45 سنة ربة منزل وتقيم بمدينة الفكرية التابعة للمركز ، جثة هامدة ، إثر إصابتها بطلق ناري بالوجه، وبإنتقال أجهزة الامن إلي المستشفى وبسؤال نجلها فصيحي خ ف قرر أن مقتل والدته جاء إثر إصابتها بطلق ناري خلال حضورها حفل زفاف نجل شقيقتها ويدعى ع م ، ويقيم بقرية شيبة الغربية التابعة للمركز ، اثر قيام العريس بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته إبتهاجاً بعرسه ، مما أدى إلى مقتل خالته ، وإصابة كلاً من والدة العريس وتدعى سكينة م بطلق ناري أسفل العين اليمينى ، ونيرمين ن 12 سنة طفلة ، بطلق ناري بالبطن ، وشيماء جلال 9 سنوات “طفلة ” بطلق ناري بالصدر.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى العام ، واخطرت النيابة العامة للتحقيقات .