مصرع فلاح وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببنى سويف

لقى فلاح مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بإحدى عزب مركز ببا جنوب بنى سويف، قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطاراً من العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتى الفلاح وهنداوى بعزية على كيلانى التابعة لقرية سدس دائرة مركز ببا، أسفرت عن مصرع أحمد سميح سيد 26 سنة فلاح (طلق نارى)، وأصيب كل من شريف محمد أحمد 27 سنة بطلق نارى بالساق اليسرى وعبد التواب خميس سيد 22 سنة طلق نارى فى البطن ومصطفى حسين فايد 27 سنة طلق نارى بالساق اليسرى.

انتقل الرائد أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز ببا وبرفقته معاونيه وقوة من أفراد الشرطة، وتم الفصل بين أطراف المشاجرة والقبض على 11 منهم.

وتبين من التحريات وأقوال الشهود أن أحد أفراد العائلتين (الفلاح) كان يستقل دراجة بخارية اصطدمت بشاب داخل العزبة قام الأهالى وأقاربه بالاعتداء على صاحب الدراجة فذهب إلى أفراد عائلته وأخبرهم بما حدث فتشاجروا مع العائلة الأخرى (هنداوى) واستخدم الطرفان الأسلحة النارية مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة 3 آخرين .