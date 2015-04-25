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القبض على عاطل بحوزته 20 كيلو كوكايين قبل ترويجها بالنزهة

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القبض على عاطل بحوزته 20 كيلو كوكايين قبل ترويجها بالنزهة القبض على عاطل بحوزته 20 كيلو كوكايين قبل ترويجها بالنزهة
نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين بالنزهة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "عطا الله.م.ع" 27 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الكوكايين.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم لدى تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 20 كيلو جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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