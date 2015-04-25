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سقوط ربة منزل تسرق متعلقات الفتيات بعد تخديرهن فى عابدين

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سقوط ربة منزل تسرق متعلقات الفتيات بعد تخديرهن فى عابدين سقوط ربة منزل تسرق متعلقات الفتيات بعد تخديرهن فى عابدين
سقطت فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ربة منزل متهمة بتخدير الفتيات وسرقة متعلقاتهن فى عابدين، واعترفت بارتكاب 4 وقائع سرقات بنفس الأسلوب، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين من أحد مالكى محلات الهواتف المحمولة مفادها أن "ابتسام.م.أ" 31 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة قسم شرطة منشأة ناصر ولها محل اقامه أخر بمحافظة الجيزة وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والتخدير .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، وزجاجة بداخلها مادة مخدرة "ميباكيين"، وبمواجهتها أيدت ماورد من معلومات وأعترفت بارتكاب 4 سرقات وهى سرقة هاتف محمول وخاتم ذهب من "مونيكا.س.س" 24 سنة طالب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 5034 / 2015 جنح شبرا، وسرقة هاتف محمول من "صفاء.ع.م" 27 سنة صاحبة محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 5333 / 2015 جنح الساحل، وسرقة هاتف محمول من "أميرة.ي.ع" 19 سنة طالبه، والمحرر بشأنها المحضر رقم 113 / 2015 جنح الزاوية، وسرقة هاتف محمول من "شيماء.م.ع" 24 سنة طالبة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 8055 /2015 جنح شبرا أول.

وتم بإرشادها ضبط المسروقات بمسكنها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، باستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطاتواتهمنها بالسرقة، تحررعن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365

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