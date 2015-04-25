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القبض على صاحبى مكتبة وعاطل لبيعهم الألعاب النارية فى القليوبية

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القبض على صاحبى مكتبة وعاطل لبيعهم الألعاب النارية فى القليوبية القبض على صاحبى مكتبة وعاطل لبيعهم الألعاب النارية فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحبى مكتبة وعاطل لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص وترويجها بين أوساط الشباب والأطفال بما يخالف القانون فى مدينتى العبور والخصوص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعميد محمد البكرى رئيس مباحث بالقليوبية عن نشاط المتهمين، تم عرض المعلومات على اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية وشن حملة تمونية مكبرة على أصحاب المحلات والمكتبات بالخصوص والعبور لضبط المتهمين.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من "محمد.س.ض" من مدينة العبور وبحوزته 40 شمروخ و23 علبة صواريخ، وفى الخصوص تم ضبط "أحمد.س.ش" صاحب مكتبة وبحوزته 87 علبة صواريخ، و"حامد.م.م" صاحب مكتبة وبحوزته 40 شمروخ و127 علبة صواريخ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للألعاب النارية بقصد الاتجار.
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مصر 365

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