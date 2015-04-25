محامى قضية "حمام باب البحر": براءة المتهمين أصبحت باتة لعدم طعن النيابة

أكد طارق العوضى دفاع المتهمين بقضية "حمام باب البحر"، أنه سيتقدم، بما يفيد بأن الحكم ببراءة موكله ومعه 25 آخرون فى قضية ممارسة الشذوذ الجنسى، أصبح باتا لعدم استئناف النيابة العامة عليه خلال المدة القانونية المسموح بها، وذلك خلال الجلسة المحددة يوم 4 يونيو المقبل أمام جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن محكمة جنح مصر القديمة، أجلت محاكمة الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج "المستخبى"، وطارق نور، صاحب قناة "القاهرة والناس"، بتهمة السب والقذف، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة تخص قضية "حمام باب البحر"، إلى شهر يونيو المقبل، للاطلاع على الأوراق.

كانت النيابة وجهت للإعلامية تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن فى الأعراض بمتهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حمام باب البحر"، المتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة فى 12 يناير الماضى، من محكمة جنح الأزبكية.