استمرار غياب نجيب أمام المقاولون وقد يمتد للمغرب التطواني

تأكد غياب محمد نجيب مدافع الأهلي عن صفوف فريقه في مباراة المقاولون العرب المقبلة في بطولة الدوري بعد عدم تعافيه من إصابته.

ويغيب محمد نجيب عن الأهلي بداية من مباراة الرجاء بعد أن شعر بألام قوية في الركبة ليفشل في المشاركة بتدريبات الفريق الجماعية منذ ذلك الوقت.

وقد يفشل محمد نجيب في اللحاق بمباراة المغرب التطواني في دوري أبطال إفريقيا بإياب دور الـ16 من البطولة.

على جانب أخر قام الخماسي حسام عاشور وإيبي ومحمد هاني ومحمد حمدي وشريف حازم بتدريبات استشفائية بعد الاجهاد الذي تعرضوا له أمام دمنهور.

وشارك الخماسي لمدة 90 دقيقة في المباراة الأخيرة للأهلي التي فاز بها بصعوبة 2-1.