غالي: أرضية الملاعب في مصر لا تصلح حتى أن تأكلها الحيوانات

أبدى حسام غالي قائد الأهلي انزعاجه الشديد من سوء أرضية الملاعب في مصر واصفا إياها بأنها حتى لا تصلح أن تأكلها الحيوانات.

واتفق حسام غالي مع تصريحات مدربه خوان كارلوس جاريدو الذي أكد فيها أن أرضية الملاعب في مصر سيئة للغاية.

وقال غالي "منظومة الكرة في مصر لا تساعد على نجاح المسابقة، تلعب بدون جماهير والمواعيد سيئة فمن الطبيعي أن الناتج العام يكون مسابقة سيئة".

وأضاف "نلعب في ملاعب غير صالحة حتى أن تأكلها الحيوانات، لماذا لا نلعب في استادات الجيش مثل الدفاع الجوي بدلا من الجونة التي لعبنا فيها 6 مباريات".

وتابع "الأهلي أكثر الفرق تأثرا بهذه الظروف السيئة، لأنه يفقد الكثير من مستواه في هذه الظروف".