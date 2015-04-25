"فتح": قتل الاحتلال الإسرائيلى لـ"أبوغنام" جريمة عنصرية وإرهاب منظم

اعتبرت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، قتل الفتى على محمد أبوغنام (17 عاما)، على يد جنود الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم السبت شرق القدس المحتلة، "جريمة عنصرية، وإرهاب منظم".

وذكرت الحركة - فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم السبت - "إن جريمة قتل الفتى أبوغنام من قرية الطور، ارتكبت بدوافع عنصرية، وإننا على يقين أن العالم سيدرك مدى تمرد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلى على القانون الدولي، واستهتار دولة الاحتلال بقيم احترام الروح الإنسانية".

وأضافت "تثبت جرائم قتل أطفال شعبنا وفتيانه حجم الهبوط والسقوط المريع لمنظومة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وانفلات سلاحها بيد جنودها الذين تحركهم غرائزهم المشبعة بالرغبة فى القتل، والمدفوعة بنظرة التفوق العنصري".

وأهابت الحركة بجماهير الشعب الفلسطينى فى القدس للتعبير عن رفضهم لمنهج انفلات السلاح لدى جنود جيش الاحتلال والمستوطنين، وأكدت ثقتها بقدرة الشعب الفلسطينى فى القدس والوطن على مواجهة ممارسات الاحتلال، بمزيد من الصمود والتمسك بالأرض وحرية التنقل.

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