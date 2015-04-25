اشتباكات بين الحوثيين والقبائل فى مأرب باليمن

تدور الآن اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات عسكرية مساندة لهم وبين الحوثيين المدعومين من قوات موالية للرئيس اليمنى السابق لمحاولة صد الحوثيين عن التقدم الى مدينة مأرب عاصمة المحافظة شرق اليمن .

وأوضحت مصادر موالية للحوثيين أن قواتهم على بعد 3 كيلومترات من عاصمة المحافظة بينما تؤكد مصادر المقاومة أن هذه الأنباء كاذبة إذ يحاول الحوثيون تحقيق انتصار وهمى ويروجون منذ الأمس أنهم دخلوا عاصمة المحافظة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش المساندة للقبائل تقصف مواقع الحوثيين بالمدفعية الثقيلة لمنع تقدمهم وأن المعارك تدور فى مديرية صرواح غرب المحافظة التى تبعد عن عاصمة المحافظة بأكثر من 37 كيلومترا .

ويحاول الحوثيون السيطرة على محافظة مأرب النفطية شرقى البلاد إلا أنهم يواجهون مقاومة شديدة من قبل قبائل المحافظة.

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