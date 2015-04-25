أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين الحوثيين والقبائل فى مأرب باليمن

Google+ Print
اشتباكات بين الحوثيين والقبائل فى مأرب باليمن اشتباكات بين الحوثيين والقبائل فى مأرب باليمن
تدور الآن اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات عسكرية مساندة لهم وبين الحوثيين المدعومين من قوات موالية للرئيس اليمنى السابق لمحاولة صد الحوثيين عن التقدم الى مدينة مأرب عاصمة المحافظة شرق اليمن .

وأوضحت مصادر موالية للحوثيين أن قواتهم على بعد 3 كيلومترات من عاصمة المحافظة بينما تؤكد مصادر المقاومة أن هذه الأنباء كاذبة إذ يحاول الحوثيون تحقيق انتصار وهمى ويروجون منذ الأمس أنهم دخلوا عاصمة المحافظة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش المساندة للقبائل تقصف مواقع الحوثيين بالمدفعية الثقيلة لمنع تقدمهم وأن المعارك تدور فى مديرية صرواح غرب المحافظة التى تبعد عن عاصمة المحافظة بأكثر من 37 كيلومترا .

ويحاول الحوثيون السيطرة على محافظة مأرب النفطية شرقى البلاد إلا أنهم يواجهون مقاومة شديدة من قبل قبائل المحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365