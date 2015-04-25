فتح تحقيق فرنسى حول العمالة القسرية فى قطر

اعلنت النائب العام فى نانتير قرب باريس ُفتح تحقيق اولى "للتأكد من ادعاءات" منظمة غير حكومية تتهم المجموعة الفرنسية "فينسى للبناء" بارغام العمالة الاجنبية على العمل بشكل قسرى فى مشاريعها فى قطر.

واوضحت كاثرين دونى لوكالة فرانس برس ان الهدف من التحقيق الذى بدأ "منذ 15 يوما" هو "التأكد، عبر جلسات استجواب فى فرنسا، من صحة ادعاءات المنظمة".

واشارت الى ان تحقيقا قضائيا قد يفتح ايضا فى قطر "بعد الصيف" بحسب النتائج التى ستظهر خلال التحقيق الحالي.

وتقدمت منظمة "شيربا"، المعنية بشؤون ضحايا الجرائم الاقتصادية، بدعوى فى مدينة نانتير نهاية اذار/مارس ضد شركة "فينسى لبناء المشاريع الكبرى" وتتهمها بفرض "الشغل القسري" و"العبودية" فى اطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 فى قطر.

وتستهدف الدعوى ست شخصيات فرنسية بينها يانيك غاريو المدير العام لشركة "كيو دى فى سي" التى تتوزع اسهمها بين 51 فى المئة لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، و49 فى المئة لشركة "فينسي"، فضلا عن رئيس "فينسى لبناء المشاريع الكبرى" الان بونو.

واعلنت "شيربا" انها تاكدت من خلال تحقيق ميدانى فى قطر من "مصادرة جوازات سفر وتهديدات للعمال من اجل ردعهم عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وبمسكن وفى حال اعربوا عن نيتهم ترك العمل او تغييره"، وذلك كله "مقابل اجور زهيدة".

ونفت الشركة الفرنسية "كليا" تلك الاتهامات ودعت ممثلين عن "شيربا" وصحافيين الى معاينة شخصية لظروف العمل ضمن مشاريعها فى قطر.

>