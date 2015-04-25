مويس: الفوز على فياريال هدية عيد ميلادي

(إفي): أكد الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب ريال سوسيداد الإسباني أنه ينتظر هدية عيد ميلاده الـ52 بالفوز على فياريال غدا في الجولة 33 من الليجا.

وأوضح مويس خلال مؤتمر صحفي انه ينتظر هدية من لاعبيه بتحقيق الفوز على ملعبهم أنويتا، رغم تحذيره من قوة "الغواصات الصفراء".

وعجز سوسيداد عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث مواجهات أمام فياريال، وعن هذا تحدث مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق "لا نبحث عن الثأر، لكن حان الوقت للفوز، هذا دورنا".

وشدد مويس أن فريقه أظهر هذا الموسم قدرته على قيادة مشاريع طموحة للمستقبل، مشيرا الى أن هدفه هو إنهاء الليجا في النصف الأعلى على الأقل.

ويحتل سوسيداد المركز الـ12 بـ38 نقطة، مقابل 52 لفياريال سادس الترتيب.