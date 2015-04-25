أرسنال – تشيلسي .. حرب فينجر ومورينيو في دربي ' فخر لندن '

حتى وقت قريب كانت مباراة تشيلسي وأرسنال مجرد مباراة أخرى في الدوري الانجليزي.. دربي من دربيات لندن الكثيرة لكنها ليست مباراة عدائية بالمعنى المفهوم.

لكن مع ارتفاع نجم تشيلسي في الألفية الثالثة، ومع قدوم جوزيه مورينيو وتصريحاته وعدائه الواضح لأرسين فينجر، ومع انتقال آشلي كول المريب من المدفعجية للبلوز، ازدادت أهمية دربي تشيلسي – أرسنال.

وحين يدخل الفريقان ملعب الإمارات مساء الأحد فسيكون هناك العديد من عوامل الإثارة الأخرى.. تشيلسي يسعى لحسم اللقب مبكراً، ومطارده المباشر أرسنال يتمنى إيقاف مسيرة البلوز.. ولو مؤقتاً..

الماضي

أرسنال عدو لتوتنام، وتشيلسي غريم فولام.. وجماهير الفريقين لا تحمل ضغينة لبعضهما البعض.. كان هذا هو الحال منذ التقى الفريقان لأول مرة عام 1907 وعبر القرن العشرين بالكامل..

حتى في بداية الألفية الثالثة حينما أطاح تشيلسي بأرسنال من ربع نهائي دوري الأبطال 2004 لم يكن العداء قد بلغ أشده.. لكن مورينيو لا يرضى بدربي هكذا.

مورينيو – فينجر

"انه ينتقدنا لأننا أشركنا فريقاً كاملاً من اللاعبين غير الانجليز. كم انجليزي في تشكيلته؟ جون تيري فقط.. شكراً".. فينجر – فبراير 2005

"هناك أشخاص حينما يجلسون في منازلهم يأتون بتيليسكوب ليتابعوا ما يحدث في بيوت الجيران.. فينجر يتحدث ثم يتحدث ثم يتحدث عن تشيلسي".. مورينيو – أغسطس 2005

"انه شخص غير منظم وغير محترم.. حين يأتي النجاح لشخص غبي فهذا يجعله أكثر غباء".. فينجر – نوفمبر 2005

"لدينا ملف في ستامفورد بريدج حول ما قاله فينجر عن تشيلسي في آخر عام.. إنه ليس ملفاً من خمس ورقات، ملف من 120 صفحة". مورينيو – ديسمبر 2005

"لقد سعينا لوضع خطة والنجاح فيها.. وحتى ننجح كان علينا أن نفعل عكس ما يفعله أرسنال".. مورينيو – نوفمبر 2007

حتى بعدما رحل مورينيو عن تشيلسي.. لم تتوقف الحرب

"في انجلترا يحبون الإحصائيات.. هل تعرفون أن نسبة فوز فينجر في مباريات الدوري الانجليزي 50% فقط؟".. مورينيو – أغسطس 2008

"مدرب ريال مدريد يطالب لاعبيه بالحصول على بطاقات حتى يغيبوا عن المباراة التالية.. هذا لا يليق بنادي كبير.. إنه أمر مؤسف".. فينجر – نوفمبر 2010

"بدلاً من الحديث عن ريال مدريد لماذا لا تتحدث عن فريقك الذي يخسر؟".. مورينيو – نوفمبر 2010..

الحكاية لا نهاية لها بالمناسبة.. لكن أحدث فصولها جاءت هذا الموسم.. فبعد اشتباك بالأيدي وجذب من رابطات العنق في مباراة أكتوبر الماضي التي انتهت بفوز البلوز بهدفين، تواصلت المسيرة..

"إنه ممل.. يلعب بطريقة دفاعية سهلة ولا يملك سواها.. هذا بالنسبة لي استسهال وملل".. فينجر – إبريل 2015..

"الدفاع ليس سهلاً.. ليس سهلاً.. لو كان سهلاً لما خسر أرسنال من موناكو 3-1 على أرضه.. لو كان سهلاً لكنت تعادلت مع موناكو سلبياً أيها العبقري".. مورينيو – إبريل 2015..

آشلي كول

ظهير أرسنال الأيسر صعد من ناشئي الفريق عام 1998، وتألق مع المدفعجية. في يونيو 2005 تم تغريم كول 100 ألف جنيه استرليني بسبب تفاوضه مع تشيلسي دون علم مسئولي أرسنال. كول ووكيله جوناثان بارنيت اجتمعا بمورينيو الذي تم تغريمه أيضاً 75 ألف جنيه استرليني، فيما تم تغريم نادي تشيلسي 300 ألف استرليني وأوقف وكيل كول لمدة 18 شهراً لخرق قانون التفاوض.

ورغم أن كول مدد تعاقده مع أرسنال بعد هذه الواقعة لموسم آخر إلا أنه تحول لمكروه عند الجماهير.. وفي يوليو 2006 انتقل كول لتشيلسي مقابل 5 ملايين استرليني والمدافع ويليام جالاس وسط سخط وغضب جماهير أرسنال.. واقعة زادت الحرب النفسية وأشعلت العداء بين فريقي لندن.

فابريجاس

بعد ثلاثة مواسم مع برشلونة انتقل قائد أرسنال السابق لتشيلسي في بداية هذا الموسم.. قرار أتبعه قيام إدارة أرسنال بإزالة صورة سيسك من على جدران ملعب الإمارات التي بقت عليها بالرغم من رحيله للبارسا.. ليزداد العداء أكثر وأكثر بالرغم من تصريحات فابريجاس أن أرسنال لم يعرض عليه العودة وأنه لم يكن لديه خيار آخر.. لكن جماهير المدفعجية ترفض التصديق.

فخر لندن

دائماً ما ترفع جماهير أرسنال لافتة "فخر لندن" حسبما تصف فريقها المتوج بالدوري والكأس أكثر من أي فريق آخر في العاصمة.. لكن فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا في 2012 وضع غصة في حلق المدفعجية الذين فشلوا في التتويج باللقب الأوروبي الأغلى.. وجعل اللافتة تظهر في مدرجات تشيلسي ومعها لافتة أخرى.. "بطل أوروبا الوحيد في لندن".