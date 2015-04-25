مفاجأة.. الكركم يعالج سرطان الفم

• فوائد الكركم

• ما هو سرطان الورم الحليمى البشرى؟

• الكركم يسيطر على الفيروسات

الكركم تلك التوابل الصفراء المستخدمة فى المطبخ الهندى، لها فوائد مذهلة للصحة العامة، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الكركم يساعد أيضاً فى علاج سرطانات الفم التى يسببها الفيروسات.>وأشار الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة “The Economic Times”، إلى أن المكون الرئيسى والنشط فى هذا العشب يسمى "الكركمين" وهو مضاد للأكسدة قوى جداً وله تأثير قوى على وقف نشاط فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV).>وقال مؤلف الدراسة ألوك ميشرا من جامعة إيمورى فى أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الكركم له خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للسرطان.>ووفقا لنتائج الدراسة الجديدة، قال ميشرا إنه لا يوجد علاج لفيروس الورم الحليمى البشرى، وهو الفيروس الذى يشجع على تطور سرطان عنق الرحم والفم، ولكن تشير النتائج الجديدة إلى أن الكركمين قد توفر وسيلة للتحكم فى هذا الفيروس فى المستقبل، بالإضافة إلى أن الكركم جيد لصحة الفم أيضاً.>وأشارت المجموعة البحثية بقيادة الدكتور ميشرا، إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة فى الكركم تبطئ نمو ونشاط فيروس الورم الحليمى البشرى، مما يشير إلى أن الكركم يمكنه السيطرة على مدى الإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى.

وأضاف الباحثون أن الكركمين يوقف نشاط فيروس الورم الحليمى البشرى المتسبب فى نمو خلايا الفم المصابة بالسرطان، وهذا ما يجعله العلاج السحرى لكل الأمراض.

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