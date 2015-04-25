فى الصيف تجنب جلطات المخ بالعصائر الطبيعية والمياه والمشروبات الدافئة

المخ يعد من الأجزاء الرئيسية فى الجسم، وهناك بعض العوامل السلبية التى تؤدى إلى إصابته بالجلطات التى تؤثر على حياة وجسم الانسان بشكل كبير.

يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب أنه فى فصل الصيف ترتفع نسبة الإصابة بحدوث جلطات المخ وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بها، يرجع ذلك إلى التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة العالية، لافتا أنه يجب إتباع طرق وقائية لتجنب حدوث الجلطات.

وحول هذا يقدم د. مدحت ثابت بعض النصائح لتجنب الإصابة بجلطات المخ، فمن الضرورى تناول كميات عالية من السوائل كالعصائر الطبيعية والماء والمشروبات الدافئة كالينسون والكركدية والنعناع والقرفة والزنجبيل، لأنها تحتوى على عناصر غذائية تعوض الجسم الأملاح المعدنية والعناصر التى يتم إفرازها نتيجة كثرة العرق.

ويشير استشارى أمراض المخ والأعصاب أنه من الضرورى تجنب جفاف الجسم أو التواجد فى أماكن درجة الحرارة بها مرتفعة، لأن ذلك يؤثر على شرايين الجسم والمخ فيتسبب فى الإصابة بجلطات المخ، موضحا أنه تظهر بعض العلامات التى تدل على تأثر المخ من الحرارة المرتفعة كفقدان الوعى والهبوط وعدم القدرة على التنفس وعدم انتظام بضربات القلب.

- مع ارتفاع درجات الحرارة.. أطباء يحذرون: الحر الشديد يعرض كبار السن للإصابة بجلطات المخ ويسبب نوبات الصرع والإغماء..يهدد مرضى القلب بالذبحة الصدرية.. والحل فى المشروبات الدافئة والبعد عن المياه الغازية