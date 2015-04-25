شعبة السيارات : توقف مرسيدس عن التصنيع في مصر لايؤثر بالسوق

قال وليد توفيق نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية أن قرار إنسحاب مرسيدس من التصنيع داخل مصر أمر محسوم لدى الشركة منذ فترة، وذلك يرجع لاتفاقية WOT والتي تنخفض على أثرها الجمارك بمعدل 10% سنوياً حتى تنعدم تماماً في 2019 وبالتالي ترى الشركة أنه لا ميزة تنافسية للتصنيع داخل مصر إذا كان هدفها هو تغطية احتياجات السوق المحلي.

> وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن إذا كانت تطلعات الشركة ورغبتها تهدف إلى التصنيع في مصر من أجل التصدير لدول أخرى على رأسها الدول الأفريقية فهذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يصنع الفارق أما مادام هدفها منذ البداية إشباع السوق المصري بسيارات منخفضة التكاليف عن طريق التجميع المحلي لتوفير الرسوم الجمركية فهذا في طريقه للتحقق خلال السنوات القليلة القادمة.