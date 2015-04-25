التموين بالمنيا: نقوم بمراجعة مليون و275 ألف بطاقة تموينية لحذف المتوفين

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن المديرية تقوم حالياً بمراجعة مليون و275 ألف بطاقة تموينية وذلك لحذف المتوفين وتصحيح الأخطاء الحالية فى البطاقات.

> كما أضاف خلال الصالون الثقافى الذى تقيمه جمعية الشبان المسلمين بالمنيا، بحضور المهندس أحمد الحسينى رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية، إن تطبيق تجربة منظومة الخبز وصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية أثبت نجاحاً ملحوظاً إلا أن ضعاف النفوس الذين يتاجرون فى الدعم يتحايلون للإستيلاء على مخصصات الدعم حيث تم إكتشاف 7 بقالين تموينيين يتلاعبون فى صرف المقررات التموينية ويقومون ببيعها بأسعار غير مدعمة، وتم وقف التعامل معهم، كما تم ضبط بقال بمركز مغاغة تلاعب فى 700 بطاقة تموينية وبقال بمركز أبوقرقاص تلاعب فى عدد 600 بطاقة وبقال بمركز بنى مزار تلاعب فى 1200 بطاقة.

> وأوضح وكيل الوزارة، فى رده على تساؤلات وإستفسارات الحضور أن كل مواطن يحمل الكارت الذكى يستطيع الحصول على الخبز من أى مخبز داخل المحافظة كما يستطيع أيضاً الحصول على المقررات التموينية من أى بقال تموينيى لأن الغرض من المنظومة الجديدة هى مكافأة كل من يجتهد وينضبط سواء من أصحاب المخابز أو البقاليين وأن هناك عدد من البقالين تقدموا بطلبات وقف المقررات التموينية بعد أن أمتنع المواطنين عن التعامل معهم .