إزالة 233 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى سمالوط ومغاغة

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز سمالوط والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة، من إزالة 198حالة تعد على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية خلال الفترة من 14/4/2015 حتى 22/4/2015، حيث تمت إزالة 27 حالة بمساحة (1) فدان و(13) قيراطا و(6) أسهم بقرية دفش، وعدد 33 حالة بحى شرق المدينة والخمايشة، و47 حالة بدائرة الوحدة المحلية لقرية بنى غنى، و46 حالة بدائرة الوحدة المحلية لقرية قلوصنا، و16 حالة بدائرة الوحدة المحلية لقرية أسطال، و22 حالة بقرية طحا الأعمدة، و7 حالات بقرية البيهو.

من ناحية أخرى تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية بناحية بندر مغاغة حى غرب المدينة بمساحة (1) فدان و(14) قيراطا و(13) سهما بحوض الديسة.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية، وإزالة أى حالة تعد فى مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.