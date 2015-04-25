ضبط 412 قطعة سلاح أبيض و912 هاربا من أحكام فى السويس خلال أسبوع

أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح حملة موسعة استمرت على مدار الأسبوع الماضى من ضبط 412 قطعة سلاح أبيض و4 أسلحة نارية و 912 هاربا من أحكام قضائية.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد الوزير مدير أمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس من ضبط أحد الأشخاص يدعى " ى .أ" وبحوزته عدد 8 قطع سلاح أبيض مطواة قرن غزال.

وبمناقشته أقر بأنه قام بشرائها من "محل" كائن بميدان الغريب – دائرة القسم تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط "أ . أ" تاجر مخلفات سفن وبحوزتــــه داخل المحل عدد "412" مطواة مختلفة الأنواع منهم "30" مطواة قرن غزال وعدد "250" مطواة مقبض معدنى وعدد "132" مطواة ذات مقبض خشبى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولا يوجد معه ثمة فواتير أو بيانات خاصة بها، مخالفاً القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر التعامل فى السلع مجهولة المصدر، وأضاف بأن تلك الأسلحة يتم دخولها البلاد من دولة الصين "عن طريق التهريب" بمعرفة المستوردين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2653 لسنة 2015 جنح قسم شرطة السويس وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.

كما تم ضبط 30 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة للتعاطى وتم ضبط عدد "21" حالة سرقة تيار كهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمعرفة المختصين بقسم شرطة كهرباء السويس.

كما تمت إزالة عدد "40" حالة إشغال بالطريق العام و912 هاربا من أحكام قضائية "18 جنايات – 634 حبس جزئى – 213 غرامات – 56 مخالفات" ، كما تم ضبط " 7845" مخالفة مرورية متنوعة.



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جانب من المضبوطات



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المضبوطات داخل المحل بالسويس