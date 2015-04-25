النيابة تستمع لأقوال نجلة قتيل على يد أخصائى تحاليل إخوانى بالمعادى

استمع شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى أقوال نجلة المجنى عليه إثر إصابته بطلقة نارية برأسه على يد أخصائى تحاليل إخوانى بمنطقة المعادى.

وقالت نجلة المجنى عليه أمام النيابة العامة، بأنها كانت بجوار والدها فى البلكونة وقت حدوث الواقعة، ولكنها فوجئت بسقوطه على الأرض غارقا فى دمائه، إثر إطلاق أحد الأشخاص عليه طلقة نارية، أثناء سير مسيرة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة بأن والدها كان يبلغ من العمر أكثر من63 عاما، وهو بالمعاش.

كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان الذين كانوا جالسين بالقهوة المحيطة بذات المنطقة، والذين أقروا بأن الطلقة النارية خرجت من جانب أفراد المظاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور إحدى المسيرات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشارع حسن الدسوقى، بمنطقة المعادى، وفجأة قام عدد من أطراف المظاهرة فى إطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء، مما أدى إلى وفاة مواطن كان فى إحدى البلكونات، بجانب إصابة 2 من أمناء الشرطة، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، لتلقى العلاج.

وتمكنت قوات الأمن المحيطة بالمنطقة من ضبط المتهم بإطلاق الأعيرة وكان بحوزته 24 منشورا مناهضا للدولة، وتبين أنه أخصائى تحاليل، ويبلغ من العمر 29 سنة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى انتقلت إلى مسرح الجريمة، لمعاينة الجثة والمصابين، وأمرت بتشريح الجثة، ثم دفنها، لتحديد سبب الوفاة. فأمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود تحريات الأمن الوطنى .