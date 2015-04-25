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القبض على خادمة لسرقتها 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة

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القبض على خادمة لسرقتها 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة القبض على خادمة لسرقتها 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة
تمكن ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بكمين السويس على طريق القاهرة وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أمنية.ر.ذ" 30 سنة خادمة، والمحكوم عليها فى القضية رقم 4373/2004م الأزبكية (تسول) والمقضى فيها بالحبس أسبوع وكفالة 50 جنيها، وبحوزتها مبلغ 104 آلاف جنيه، ومشغولات ذهبية عبارة عن ( 3 جنيهات – وخاتم – ودلاية).

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "فوزة.ف.ع" 34 سنة مديرة مكتب تخليص جمركى ومقيمة السويس، بأسلوب المغافلة لدى عملها طرفها كخادمة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 43 أحوال فيصل على السويس، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365