تشكيلة الأزياء النسائية لموسم ربيع وصيف 2015 من نيولوك

ثمة الكثير من الخيارات المذهلة التي تضمن لكم إطلالة بالغة الروعة والجاذبية خلال الأيام المقبلة لموسم ربيع وصيف 2015 والتي تطرحها مجموعة "نيولوك" النسائية. ومن أهم اتجاهات هذه المجموعة اتجاه "لوسبورتيف"، "أمازونيين"، "السبعينيات"و "مراكش الساحرة".

تطرح تشكيلة ربيع وصيف 2015 اتجاه "لوسبورتيف" الذي يوظف النقوش الجريئة والخطية مع الكلمات المطبوعة وخلفية من الرسومات و الخطوط، ،الأحزمة الرياضية والألوان الصارخة الخاصة بالأزياء الرياضية، بالإضافة إلى شعارات مرسومة على البلوزات تتنوع بين الطبعات الغرافيكية الفكاهية و بين الارقام والتي تساهم في اضفاء اطلالة فضفاضة ومريحة تعزز الشعور بالمرح.

يستوحي اتجاه "أمازونيين" خطوطه من غابات الامازون وتبرز في هذه التشكيلة طبعات النخيل ومن الخطوط المستوحاة من حضارة الازتيك والتي تظهر بألوان مختلفة عن اللون الاخضر الذي لطالما تميزت به حيث تستخدم في هذا الاتجاه درجات لونية جذابة مثل الكاكي، الالوان الترابية، درجات الازرق والأصفر. ويسلط الضوء على القطع ذات طبعات النخيل وأبرزها موديلات الفساتين القصيرة التي تظهر في شكل تي شيرت.

كما يستلهم هذا الاتجاه تصاميمه من النقوش والتطريزات المميزة للقبائل الافريقية والتي تضفي اطلالة جذابة.

يعود مصممو الأزياء إلى التاريخ ليستوحوا منه مجموعاتهم، وفترة السبعينيات هي إحدى الفترات المفضلة لديهم لغناها بالألوان والأفكار. وقد جمع اتجاه "السبعينيات" هذا العام بين مظهر ناعم وحياكة متميزة حيث يغلب عليه اللون العنابي والاصفر الخردلي.

أما الاتجاه التالي والذي يسمى "مراكش الساحرة" فيستمد الهامه من خامات ، طبعات ونقوش السجاد السحري وألوانه، بالاضافة الى روايات الشرق حيث تساهم هذه النقشات والطبعات المتشابكة في اضفاء لمسة عصرية مميزة.

تعتبر الأحذية والاكسسوارات هذا الموسم قوية مثل أي وقت مضى ويسلط الضوء على طبعات جلد الثعبان، الألوان المعدنية والضفائر.

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