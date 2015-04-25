12 إطلالة ربيعية استوحيها من العنود بدر

تمتلك العنود بدر المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بالـLady Fozaza”" أسلوباً خاصاً جداً وجميلاً في عالم الموضة. ويُعتبر اسمها المشهور علامة تجارية خاصّة بها، تتميّز بالإطلالات التي تجمع دائماً بين العصري جداً واللمسات الشرقية التقليدية، في عودة إلى جذورها التي تعشق. تعرف العنود كيف تنسّق ملابسها بطريقة مميّزة، تليق بها وبقوامها.

وفي أحدث إطلالاتها الربيعية، اختارت العنود تصاميم ملوّنة، وذات أسلوب شبابيّ أنيق. وقد جمعنا لك اليوم 12 طلّة خاصّة بالعنود لتستوحي منها إطلالتك الربيعية الرائعة.

وتتنوّع هذه الإطلالات التي اخترنا؛ فمنها الصباحية العمليّة التي تناسب المشاوير اليومية، وتتألف من جينز وفساتين صيفيّة وأحذية رياضية، ومنها الإطلالات المسائية الأكثر فخامة، والتي تناسب الزيارات الرسمية. وهي دائماً تحرص على اختيار اكسسوارت مميّزة تُكمل بها هذه الإطلالات، من خلال الاستعانة بالحقائب الجلدية أو النظارات الشمسية أو المجوهرات أو زينة الرأس.

بإمكانك بعدُ مشاهدة الإطلالات التي اخترناها للعنود اليوم، وأن تستوحي بعض الأفكار لإطلالتك. لكن لا تنسي بتاتاً أن تضيفي لمساتك الخاصة بك، والتي ستجعل من اللوك مشابه لك ولشخصيّتك، فنحن نشجّعك على أن تستوحي أفكاراً من الفاشينيستا المفضّلة لديك، لا أن تستنسخي اللوك بشكل كامل.

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