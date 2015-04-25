الهند تعرض المساعدة لنيبال بعد كارثة الزلزال

أعرب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لنظيره النيبالي سوشيل كويرالا عن استعداد بلاده لمساعدة نيبال في التعاطي مع كارثة الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد اليوم السبت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا.

وأكد مودي لنظيره النيبالي – اليوم السبت – أن الهند على استعداد لارسال قوات من الجيش وسلاح الجو للمساعدة في جهود الإغاثة.

يشار إلى أن نيبال تعرضت اليوم لزلزال عنيف بلغت قوته 7.9درجة على مقياس ريختر، وهو يعد الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ 80 عاما، وقد شعر به سكان الدول المجاورة لنيبال كالهند وباكستان وبنجلاديش.