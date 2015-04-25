النيابة تستمع لأقوال الطفلة ابنة قاتل أسرته داخل شقتهم بمصر القديمة

استمع شريف أشرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، لأقوال ابنة قاتل أسرته داخل شقتهم بمنطقة مصر القديمة، والتى أكدت أنها كانت وقت حدوث الواقعة بالمدرسة وحال وصولها إلى مسكنها فوجئت بتواجد أشقاء والدها أمام العمارة.

وقالت الطفلة التى أنقذتها العناية الإلهية من يد والدها قاتل أخواتها وأمها أمام النيابة، بأنها انتظرت النجار الذى استعان به بواب العمارة، بجوار عمها، من أجل كسر باب الشقة، وبمجرد دخولها الشقة رأت السجاد غارقا فى دماء عائلتها بالكامل .

يذكر أن تحريات رجال المباحث كشفت أن المجنى عليه يدعى "محمود بكر" صاحب محل إكسسوارات بالموسكى، يمر بضائقة مالية، وفى يوم الحادث قام المجنى عليه من نومه وأمسك بسلاحه وأطلق الرصاص على رأس زوجته داخل غرفة نومها، وبعدها أطلق الأعيرة النارية على طفليه بالصدر والبطن، ثم اتصل بشقيقه وأخبره بقتل زوجته وأولاده وأنه سينتحر، وعند ذهاب شقيقه لمنزله وجدهم متوفين وغارقين بدمائهم.

وتبين من التحقيقات، من نجاة أحد أطفال الجانى، نظرًا لأنها كانت فى المدرسة وقت وقوع الحادث، والتى تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث إنها بالصف الأول الابتدائى .

وكان ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من الأهالى بمنطقة مدينة الفسطاط، بسماع صوت طلقات نارية من إحدى العمارات، فانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالوصول تبين العثور على الأسرة مقتولة وبجوار الزوج السلاح النارى المستخدم فى الجريمة.